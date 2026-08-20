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Afyonkarahisar'da Trafik Güvenliği Bilgilendirme Çalışmaları

Afyonkarahisar'da Trafik Güvenliği Bilgilendirme Çalışmaları
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla 6 ilçede 1.719 vatandaşa emniyet kemeri, elektrikli motosiklet kullanımı ve koruyucu ekipman konularında bilgilendirme yaptı; ardından hediyeler takdim etti.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik güvenliğinin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Dinar, İscehisar, Emirdağ, Sandıklı, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde toplam bin 719 vatandaşa; emniyet kemeri kullanımının önemi, elektrikli motosiklet kullanımında alt yaş sınırı, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin ardından vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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