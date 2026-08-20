Afyonkarahisar'da Trafik Güvenliği Bilgilendirme Çalışmaları

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik güvenliğinin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Dinar, İscehisar, Emirdağ, Sandıklı, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde toplam bin 719 vatandaşa; emniyet kemeri kullanımının önemi, elektrikli motosiklet kullanımında alt yaş sınırı, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin ardından vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı