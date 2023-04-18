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Jandarma Trafik ekipleri bayram öncesi denetimleri artırdı

Jandarma Trafik ekipleri bayram öncesi denetimleri artırdı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak"ın Alaplı Jandarma ekipleri Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala denetimleri sıklaştırdı.

Zonguldak"ın Alaplı Jandarma ekipleri Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala denetimleri sıklaştırdı.

Alaplı Jandarma Önünde ve Uzunçay Uygulama Noktasında yapılan denetim ve uygulamalarda emniyet kemeri takmaları, hız kurallarına uymaları, hatalı sollama yapmamaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve diğer trafik kuralları konularıyla ile ilgili toplamda 141 araç sürücüsü ve 310 yolcu araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ayakta yolcu taşıyan minibüsler ve ticari araçlar üzerindeki genel trafik denetimlerinde sürücülerin kurallara uyup uymadığı denetlendi. Ekipler kural ihlali yapan sürücü tespit etmediği için herhangi bir idari ceza da uygulamadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı Zonguldak Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler

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