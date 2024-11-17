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Jandarma, Tekirdağ'da İntihar Girişimini Engelledi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek kurtarıldı. Ailevi sorunlar yaşayan şahıs, ağaçtan indirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma, intihar girişimini böyle engelledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ipi boynuna asıp bir ağacın tepesine çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri, şahsı atlamadan ikna ederek sağ salim indirmeyi başardı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailevi sorunlar yaşayan İ.Ö. adlı şahıs, bunalıma girerek büyük bir ağacın tepesine çıktı. Ağacın tepesindeki adamı fark eden vatandaşlar ise, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Boynuna ipi asan ve intihar girişiminde bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna oldu ve güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma, Tekirdağ'da İntihar Girişimini Engelledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa
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