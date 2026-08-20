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Düzce'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalar sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan denetim ve uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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