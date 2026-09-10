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Jandarma saksılarda yetiştirilen 161 kök kenevir bitkisi ile esrar ele geçirdi

Jandarma saksılarda yetiştirilen 161 kök kenevir bitkisi ile esrar ele geçirdi
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Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, saksı içinde yetiştirilen kenevir bitkisi ile esrar madesi ele geçirildi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, saksı içinde yetiştirilen kenevir bitkisi ile esrar madesi ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı faaliyetler neticesinde, Mahmudiye ilçesinde esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı. Tespit edilen bir şahsa ait adreste yapılan aramada, 48 gram esrar ve 161 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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