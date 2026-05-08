Haberler

Boğazına şeker kaçan küçük kızı, jandarmanın Heimlich manevrası kurtardı

Boğazına şeker kaçan küçük kızı, jandarmanın Heimlich manevrası kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, jandarma personeli PTT şubesinde annesinin kucağındaki küçük kızın boğazına şeker kaçması üzerine yaptığı Heimlich manevrası ile çocuğun hayatını kurtardı.

Elazığ'da Karakoçan ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan küçük kızı, o sırada orada bulunan jandarma personelinin uyguladığı Heimlich manevrası kurtardı.

Elazığ'ın Karakoçan'da PTT şubesinde annesinin kucağında bulunan küçük kız çocuğunun boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan ve annesinin kucağında çırpınan yaklaşık 3-4 yaşlarındaki çocuğun yardımına o sırada PTT'de bulunan jandarma personeli yetişti. Durumu fark eden jandarma personeli, küçük çocuğu annesinin kucağından alarak hızlı şekilde Heimlich manevrası uyguladı. Yaklaşık 20-30 saniye süren müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki şeker çıkarıldı. Başarılı müdahale sayesinde küçük kız çocuğu yeniden nefes alırken, yaşanan panik kısa sürede sona erdi. Vatandaşlar, soğukkanlı ve hızlı müdahalesiyle küçük çocuğun hayatını kurtaran jandarma personeline teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı

Palalı saldırgan dehşet saçtı! Polis ateş açmak zorunda kaldı
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi