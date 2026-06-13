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Harput'ta jandarmadan 187'nci yıl gösterisi

Harput'ta jandarmadan 187'nci yıl gösterisi
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Elazığ'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Harput Kalesi'nde ışık ve fotoğraf gösterisi düzenleniyor. Gösterimler her gün saat 20.00'de başlayacak.

Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tarihi Harput Süt Kalesi'nde ışık ve fotoğraf gösterisi düzenleniyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tarihi Harput Kalesi'ne jandarmanın renkleri yansıtılıyor. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca teşkilatın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentin tarihi simgelerinden Harput Kalesi surlarında görsel program hazırlandı. Teşkilatın tarihini, görev sahasındaki faaliyetlerini ve operasyonlarını içeren fotoğraflar ile ışık gösterileri tarihi yapıya yansıtılıyor.

Etkinlik kapsamındaki gösterimlerin, kutlama programı süresince her gün saat 20.00 itibarıyla başlayacağı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sunum, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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