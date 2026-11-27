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İstanbul'da jandarma ekiplerince tespit edilen uyuşturucu imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 173 kilogram metamfetamin ile 40 kilogram ham madde ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce tespit edilen imalathaneye yapılan baskında 173 kilogram metamfetamin, 40 kilogram ham madde ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucuya ililşkin 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen ham maddenin yaklaşık 500 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek miktarda olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı