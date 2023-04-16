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Jandarma havadan ve karadan trafik denetimi yaptı

Jandarma havadan ve karadan trafik denetimi yaptı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimde kurallara uymayan 12 araç sürücüsüne 11 bin 412 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde sürücülere yönelik trafik denetimi yapıldı. Helikopter ve dronların da kullanıldığı denetim bir çok noktada gerçekleştirildi. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği denetimde Bolvadin-Emirdağ karayolu Kutlu Köyü Kavşağında uygulama noktası oluşturuldu.

İl genelinde yapılan denetimlerde 315 aracın belge kontrolü ile 462 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Kurallara uymadığı belirtilen 12 araç sürücüsüne 11 bin 412 TL para cezası kesilirken, 2 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler

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