Jandarma Ekiplerinden 'Temiz İnsan Temiz Doğa' Farkındalığı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara çevre, doğa ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturdu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Kuşadası ilce Jandarma Komutanlığı personelince Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parklarını ziyarete gelen vatandaşlara ve öğrencilere, ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar, çevre, doğa ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturması amaçlı "Temiz İnsan Temiz Doğa" mottosuyla bilgilendirme yapıldı. - AYDIN