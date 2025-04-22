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Jandarma Ekiplerinden Öğrencilere Trafik Eğitimi

Jandarma Ekiplerinden Öğrencilere Trafik Eğitimi
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde öğrencilere trafik kuralları ve güvenli geçiş yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Ekipler, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk, bisiklet ve scooter kullanımı konularında öğrencilere bilgi verildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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