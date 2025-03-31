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Jandarma, Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahsı Yakaladı

Jandarma, Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahsı Yakaladı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dolandırıcılık suçundan aranan R.B. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve İsabeyli Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından aranan ve hakkında 5 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B isimli şüpheli Nazilli ilçesinde yakalandı. Şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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