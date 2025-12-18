Haberler

17 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" operasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki ve 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı. 6 yasa dışı imalathane deşifre edilirken, 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde Jandarmamızın "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik son 2 haftadır düzenlediği operasyonlarımızda;

27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki,67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde Jandarmanın "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik son 2 haftadır düzenlediği operasyonlarımızda; 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdiklerini belirterek 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edinildiğini, 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

"Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenledik.

Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak

1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti

Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık giyim devi iflas etti
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
title