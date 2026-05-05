Afyonkarahisar’da 45 Aranan Şahıs Yakalandı, 21’i Tutuklandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan ve jandarma tarafından yakalanan 45 kişiden 21'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 21'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

