Afyonkarahisar'da Jandarmadan Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 40 Kişi Yakalandı, 15'i Tutuklandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve devriye çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da aranan şahıslar yakalanmasını yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol ve devriye çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı