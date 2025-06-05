Jandarma, Aydın'da Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı

Jandarma, Aydın'da Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı
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Koçarlı'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirerek, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını hatırlattı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılıklara karşı uyarılarda bulundu.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çakmar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurban Bayramı öncesi meydana gelebilecek dolandırıcılık hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla ekipler, dikkat edilmesi gerekilen konular hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olayına maruz kalmaları veya şüphelenmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaları hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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