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Jandarma, Aydın'da Erkeklere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verdi

Jandarma, Aydın'da Erkeklere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verdi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekipleri erkek vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı ve KADES uygulamasına dikkat çekti.

Aydın'ın jandarma ilçesinde jandarma ekipleri erkek vatandaşları kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Koçarlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan erkek vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun ve Kadına El Kalkamaz konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler, vatandaşların farkındalığını arttırmak amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) pankartı açıp bilgilendirme broşürü dağıtarak kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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