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Jandarma 227 personelle 137 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren hattını kontrol etti

Jandarma 227 personelle 137 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren hattını kontrol etti
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 227 personelin katılımıyla 137 kilometre uzunluğundaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında kontrol faaliyeti yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 227 personelin katılımıyla 137 kilometre uzunluğundaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında kontrol faaliyeti yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinden geçen 137 kilometre uzunluğundaki Yüksek Hızlı Tren hattında meydana gelmesi muhtemel eylemleri önlemek maksadıyla ekiplerce 21-27 Kasım tarihleri arasında "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Önder Pala" adı altında kontrol faaliyeti yapıldı. Faaliyete Jandarma Asayiş Komando Birlik Komutanlığı, asayiş timleri, köpek unsurları ve sivil unsurlar olmak üzere toplam 227 jandarma personeli ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işletme yetkililerinin de bulunduğu 19 demiryolu personeli katıldı. Ekiplerce dron, dürbün vb. teknik malzemeler kullanılarak YHT hattı ve güzergahında kontroller yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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