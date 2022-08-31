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Jandarma, 100 avokado çalan hırsızı suçüstü yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Jandarma, 100 avokado çalan hırsızı suçüstü yakaladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado bahçesindeyken jandarma ekiplerini gören şüpheli şahıs, hareketleriyle kendisini ele verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado bahçesindeyken jandarma ekiplerini gören şüpheli şahıs, hareketleriyle kendisini ele verdi. Yapılan kimlik sorgulamasında, bahçedeki kişinin hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, avokado bahçesindeki bir kişinin avokado topladığını gördü. Karşısında jandarma ekiplerini gören şahsın şüpheli hareketleri jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Bahçede avokado toplayan şahsın kimlik sorgusunda çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, avokado bahçesinin bir başkasına ait olduğu belirlendi. Bahçede avokado toplayan S.D.'nin hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı öğrenildi.

Bahçede 100 avokado toplayan S.D.'nin gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kestel Mahallesi Jandarma Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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