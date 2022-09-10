İzolasyon deposunda yangın 3. Sayfa Haberleri Elazığ'da izolasyon deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Elazığ'da izolasyon deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir izolasyon deposunda yangın çıktı. Dumanları gören depo sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme yapıldı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzolasyon deposunda yangın - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.