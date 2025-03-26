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İznik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tüfek Ele Geçirildi

İznik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tüfek Ele Geçirildi
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İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, farklı adreslerde yapılan aramalarda sentetik kannaboid ve metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar mahkemeye sevk edildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Yapılan çalışmalarda, M.K isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 108 gram sentetik kannaboid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Topkapı mevkiinde ise 10,5 gram metamfetamin hassas terazi ele geçirilen İ.A. ve E.T. adliyeye sevk edildi. Yeşilcami Mahallesi Kümeevlerinde de Ş.U., C.D. ve Z.U. isimli şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ve 20 gram civarında sentetik kannaboid ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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