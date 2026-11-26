İznik'te U dönüşü yapan kamyonet karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İznik Boyalıca Mahallesi'nde zeytin tarlasına U dönüşü yapmak isteyen kamyonet sürücüsü, karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı ve yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
İznik'te U dönüşü yapmak isterken, karşıdan gelen kamyonetle çarpışan araç sürücüsü yaralandı.
Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin tarlasına U dönüşü yapmak isteyen kamyonet sürücüsü, karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı. G.S. yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı