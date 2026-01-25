Haberler

Bursa'da karşı şeride geçen tır, otomobille kafa kafaya çarpıştı

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde bir tır, viraja kontrolsüz girerek karşı şeride geçti ve otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, viraja kontrolsüz giren bir tır karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobildeki 2 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı şeride geçerek 16 BLK 279 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
