İznik'te şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde meydana gelen şiddetli fırtına, bir evin çatısını kopararak bahçeye düşürdü. Olayda elektrik tellerine ve bir araca zarar verilirken, kimsenin bahçede olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Bursa'nın İznik ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde bir evin çatısı fırtınada koparak bahçeye düştü. Uçan çatı elektrik tellerine ve bir araca zarar verdi. Ekipler elektrik tellerini tamir etmek ve çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Çatının uçtuğu sırada evin bahçesinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
