İznik'te Kenevir Yetiştiren İki Kişi Tutuklandı

İznik'te Kenevir Yetiştiren İki Kişi Tutuklandı
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İznik ilçesinde hit keneviri yetiştiren M.K. ve E.A., polis baskınında ele geçirilen kenevir ve uyuşturucu maddelerle tutuklandı.

İznik ilçesindeki bahçesinde hit keneviri yetiştiren M.K.ve E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.K.'nın evine yaptığı baskında 9 kök hit keneviri, hassas terazi, sıvı a/m, daralı ağırlığı 86,4 bonzai, 3 adet payp, daralı ağırlığı 3,20 bonzai ele geçirdi. İkametteki A.C., E.A. ve M.K. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.K. ile E.A. tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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