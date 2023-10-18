İznik'te Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 15 gündür kazı yaptığı ve çeşitli kazı aletleri ele geçirildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde kaçak kazı yapıldığına ilişkin yapılan ihbar üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan araştırmanın ardından şüphelilerin yerini tespit eden jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla, kaçak kazı yapan İ.T., T.Ş., M.Ö., İ.D. ve T.G., suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin 15 gündür kazı yaptıkları ve yaklaşık 10 metre derinliğinde kazı aletleri ile çukur açıldığı görüldü. Olay yerinde bulunan 2 hilti, 1 balyoz, 1 kazma, 1 bel, 1 kürek, 2 murç, 1 merdiven, 1 jeneratör, 20 metre kablo, 2 su motoru, 1 ölçüm cihazı, 1 pense ele geçirildi.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ve Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.