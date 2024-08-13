İznik'te elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde elektrikli motosikletle tarladan dönen ailenin, Boyalıca girişinde otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İznik'in Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali Türkoz çalışmak için ailesi ile birlikte tarlasına gitti. Ali Türkoz idaresindeki elektrikli motosiklet ile eve dönen aile, Boyalıca girişinde 34 VL 6117 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu elektrikli motosiklette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA