İznik Gölü Sazlık Alanında Yangın Çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü sahilindeki sazlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor ve vatandaşlar traktör ve tankerlerle destek veriyor.
Bursa'da İznik ilçesinde İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Boyalıca Mahallesi İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık bölgede yangın çıktı. Sazlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ise traktör ve tankerlerle çalışmalara destek verirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa