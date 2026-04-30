İzmit'teki eğlence mekanına silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 14'e yükseldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olarak şüphelilere yardım ettiği tespit edilen 1 kişi daha tutuklandı. Kapsamlı soruşturmada tutuklu sayısı 14'e ulaştı.

Olay, 27 Mart gecesi İzmit ilçesi Şahabettin Bilgusu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mekana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilerek devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslara yardım ettiği tespit edilen T.K. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.K., bugün geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son tutuklama ile birlikte silahlı saldırı olayıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda tutuklanan toplam şüpheli sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. - KOCAELİ

