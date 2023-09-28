İzmit'te Yanlışlıkla Arkadaşını Vuran Şahıs Tutuklandı

İzmit'te yaşanan kavgada tutuklanan Emre A.'nın, tabancayla vurarak ölümüne neden olduğu Halil Eser ile aynı grupta oldukları ortaya çıktı. Emre A.'nın ifadesinde yanlışlıkla vurduğunu belirttiği arkadaşı Halil Eser'in hayatını kaybettiği olayda, polis tarafından yapılan incelemede aynı taksi ile olay yerine geldikleri tespit edildi.

YANLIŞLIKLA ARKADAŞINI VURMUŞ

İzmit'te, kavgada tutuklanan Emre A.'nın, tabancayla vurarak ölümüne neden olduğu Halil Eser ile aynı grupta oldukları olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı incelemede Halil Eser ile Emre A.'nın aynı taksi ile olayın yaşandığı sokağa geldiği, araç içerisindeki kameralardan tespit edildi.

Emre A.'nın ifadesinde Halil Eser'i yanlışlıkla vurduğunu belirterek, "Halil Eser ile birlikteydik. Karşı gruptan biriyle telefonda tartıştı. Küfürleştiler. Karşı taraftan konum atmalarını istedik. Konum attılar ve olay yerine gittik. Burada tabanca ile rastgele ateş açtım. Arkadaşım Halil maalesef hayatını kaybetti. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.