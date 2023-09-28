İzmit'te silahlı saldırı ve bıçaklama olaylarından aranan şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 ay önce bir kişiyi silahla vurarak yaralayan ve 24 gün önce başka bir kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 8 ay önce A.K.'yı tabancayla vurarak yaralayan, 24 gün önce de Kartepe ilçesinde B.S.'yi bıçakla yaralayıp kayıplara karışan R.K., polis ekiplerince yakalandı. R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmit ilçesine bağlı Ayazma Mahallesi'nde 22 Şubat'ta R.K., tartıştığı A.K.'yı tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçtı. A.K., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Firari olan R.K., 4 Eylül'de de Kartepe ilçesinde B.S.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. 2 olaydan aranan R.K., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.