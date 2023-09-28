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İzmit'te silahlı saldırı ve bıçaklama olaylarından aranan şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 ay önce bir kişiyi silahla vurarak yaralayan ve 24 gün önce başka bir kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.