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İzmit'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı, kazada bir kişi yaralandı. Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği A.N. idaresindeki 07 ACF 37 plakalı BMW marka otomobil, bariyere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü A.N. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazada araç hasar alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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