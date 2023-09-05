Haberler

İzmit'te evinin bahçesinde bacağından vurulan kişinin eşi, polise itiraf etti

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde bacağından vuruldu. Polis sorgusunda, olayın faili olarak gösterilen kişinin eşi olduğu ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evinin bahçesinde bacağından vurulan Cansever K.'nin eşi S.K., polis sorgusunda eşini tabanca ile vurduğunu itiraf etti.

Olay, dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evinin bahçesinde oturan Cansever K., bacağından vuruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansever K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. ve görgü tanıkları ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Evde ve bahçede incelemelerde bulunan polis, şüpheli bir araçta da arama yaptı. Bagaj kısmında 1 adet tabanca bulundu. Ele geçirilen tabanca incelenirken, S.K., sorguda eşini vurduğunu itiraf etti. İncelemede ayrıca tabancanın olayda kullanıldığı ve S.K.'nin babasına ait olduğu belirlendi. Şüpheli S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan - 3. Sayfa

Cansever Kocaeli Suç Polis 3. Sayfa Sağlık Haberler

title