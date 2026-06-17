Haberler

Birbirini tanımayan şahısların bıçaklı ve koltuklu kavgası kameraya yansıdı

Birbirini tanımayan şahısların bıçaklı ve koltuklu kavgası kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi yaralandı. Olayı ayırmak isteyen bir vatandaşın saldırgana koltuk fırlattığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü oldukları ve birbirlerini tanımadıkları belirtilen 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavga ve o esnada yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İzmit Marina mevkiinde B.G. (28) ile M.K.B. (21) arasında tartışma çıktı. Birbirini tanımadığı ve alkollü oldukları iddia edilen şahısların sataşması sonucu başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında M.K.B., tartıştığı B.G.'ye bıçakla saldırdı. Olayı ayırmak isteyen diğer bir şahıs ise çevrede bulunan ağır kafe koltuğunu yerinden kaldırarak saldırganın üzerine doğru fırlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kesici alet darbeleriyle yaralanan B.G., hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli M.K.B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde; tartışmanın büyümesi, M.K.B.'nin bıçakla hamle yapması ve araya girmeye çalışan kişinin saldırganı durdurmak için koltuk fırlattığı o ilginç anlar yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi

Tavuk şirketlerine kayyum kararıyla ilgili yeni gelişme

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

Bu adam inanılmaz? İlk yarı durdu ikinci yarı rakibin içinden geçti
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Meclis'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi'nde

Meclis'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi'nde
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu