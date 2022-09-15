İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza 3. Sayfa Haberleri İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen Panama bandıralı kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi. İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen Panama bandıralı kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Körfez'de yaptığı rutin incelemeler sırasında, Panama bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti. İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 TL para cezası kesildi. Ekipler tarafından denizde temizleme çalışması başlatıldı. (Mustafa Taşören - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Körfez Panama 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.