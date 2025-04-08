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İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde yangın paniği

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Kocaeli'de 'HAFNİA AFRİCA' tanker gemisinde çıkan yangın, karbondioksit söndürme sistemi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi ve gemide soğutma çalışmaları devam ediyor.

- İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli'de tanker gemisinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi açıklarında "HAFNİA AFRİCA" isimli 228 metrelik tanker gemisinin makine dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının ardından gemide bulunan karbondioksit söndürme sistemi devreye girdi. Yangın büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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