İzmirli Pençe-Kilit şehidini binler uğurladı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, memleketi İzmir'de binlerce hemşerisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmirli Pençe-Kilit şehidini binler uğurladı

İZMİR - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, memleketi İzmir'de binlerce hemşerisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi şehit düştü. Şehidin cenazesi, memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin naaşı Binali Yıldırım Millet Bahçesi Abdülkadir Kanat Camiine getirildi. Şehidi son yolculuğuna uğurlamaya ailesi ve sevenleri ile birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve milletvekilleri uğurladı. Şehidin aile fertleri ayakta durmakta zorluk çekerken cenazede gözyaşları sel oldu.

Şehit Sipahi'nin naaşı, Binali Yıldırım Millet Bahçesi Abdülkadir Kanat Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere top arabasına konularak Kemalpaşa Kızılüzüm Mezarlığına götürüldü. Şehit Sipahi, binlerce hemşerisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.