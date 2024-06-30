İzmir Urla'da trafik kazası: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Zeytinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan Nermanoğlu idaresindeki 07 EPU 90 plakalı kamyon, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sola devrilen kamyonun içerisinde sıkışan Nermanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Gökhan Nermanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR