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İzmir Urla'da Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri 16 düzensiz göçmen yakaladı

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İzmir'in Urla ilçesinde dün Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı. İmece Koyu mevkiinde mobil radarın tespitiyle başlatılan operasyonda yakalanan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi İmece Koyu mevkiinde dün saat 23.25 sıralarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik botları (TCSG-24, TCSG-7) ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken operasyon düzenlendi. Kara üzerinde yapılan çalışmada 6 Sudan, 4 Etiyopya, 4 Çad, 1 Orta Afrika ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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