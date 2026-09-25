İzmir Torbalı'da Skywell marka elektrikli otomobil park halindeyken alev aldı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki elektrikli otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede park halindeki Skywell marka elektrikli otomobil henüz bilinmeyen nedenle aniden yanmaya başladı. Araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında araçta meydana gelen patlamalar çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı