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İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Kazası

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Üçyol Metro İstasyonu'nda arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 9'u dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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