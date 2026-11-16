Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Konak ve Buca'da düzenlenen operasyonlarda 2 firari hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak ve Buca'da düzenlenen operasyonlarda 2 firari hükümlü yakalandı Haber Videosunu İzle
İzmir Konak ve Buca'da düzenlenen operasyonlarda 2 firari hükümlü yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Konak'ta 50 yıl 3 ay 24 gün cezası bulunan firari ile Buca'da 17 yıl 10 ay cezalı diğer hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik dün yürüttüğü çalışmalarda, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve nitelikli yağma suçlarından toplam 50 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık iki aydır aranan E.D.'yi (40) yakalandı. Öte yandan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda da elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
İngiltere'de gündem Muhammed Salah

Tüm ülkede yeniden gündem oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı

AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Müzik dünyasının acı kaybı! Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

Grup Laçin'den kahreden haber! O isim hayatını kaybetti
Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü

Havuza girdiler, kabusu yaşadılar! Nedeni akılalmaz
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak13

"0" çektik ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Kadir İnanır'ın banka hesabındaki para ortaya çıktı! 60 milyon TL iddiası15

Kadir İnanır'ın banka hesabı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklatır
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Dün gece maç için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış