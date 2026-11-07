Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Karabağlar'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karabağlar'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
İzmir Karabağlar'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Karabağlar'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurulan adreslere dün düzenlenen polis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 32 gram pregabalin, 12,67 gram esrar ve sekiz uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurulan adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurulan adreslere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere dün operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 mm fişek, 32 gram pregabalin maddesi, 12,67 gram esrar maddesi ve sekiz adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S.A. (21), M.A. (20) ve H.Z.A. (18) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da zemin sorunu için İngiliz firmayla anlaşıldı

Taraftarı illallah ettiren olay sonrası düğmeye basıldı!
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi18

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada