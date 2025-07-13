İzmir'in Urla İlçesinde Yangın Çıktı

İzmir'in Urla İlçesinde Yangın Çıktı
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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yangın, öğle saatlerinde Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına helikopter, uçak, arazöz ve orman işçileriyle müdahale başlatıldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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