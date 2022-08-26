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İzmir'de evlat vahşeti! 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y. ağır yaralandı. Kadının hayati tehlikesi sürerken bebek ise kurtarılamadı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile E.Y, ilk eşinden olan oğlu Y.A. ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

BEBEK KURTARILAMADI

E.Y.'nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebek kurtarılamadı. E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖZALTINDA

Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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