Haberler

İzmirli motosiklet sürücüsü Demirci yolunda hayatını kaybetti

İzmirli motosiklet sürücüsü Demirci yolunda hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'den Demirci'ye geziye giden 43 yaşındaki Gürol Aygün, motosikletinin kontrolünü kaybederek 18. kilometrede uçuruma düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'den Demirci'ye geziye giden motorcu grupta yer alan 43 yaşındaki Gürol Aygün, Akhisar-Demirci yolunun 18. kilometresinde virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

İzmir'den Demirci ilçesine geziye giden motorcu grup içerisinde bulunan 43 yaşındaki Gürol Aygün yönetimindeki 20 AAZ 667 plakalı motosiklet, seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, motosiklet sürücüsü Gürol Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Aygün'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
title