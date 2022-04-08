KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'deki kıskançlık cinayetinin zanlısı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde defalarca bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak cinayetinin zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokakta bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre yaşlı annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Arif Kıvrak ile evine gelen Nuri T. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Nuri T., yanında getirdiği bıçakla Arif Kıvrak'ı 15 yerinden bıçakladı. Olayın yaşandığı esnada, evde olduğu öğrenilen Arif Kıvrak'ın annesi Emine Kıvrak, iddiaya göre sesini duyurmaya çalışsa da gece boyunca duyan olmadı. Ertesi gün saat 14.00 sıralarında yaşlı kadının sesini komşusu R.A. duydu. R.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen olayda hayatını kaybeden Arif Kıvrak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İnşaat taşımacılık işi ile uğraştığı öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği cinayet ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşadığı dairede incelemelerde bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arif Kıvrak'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde bölgedeki bir güvenlik kamerasında kimliği belirlenen zanlının Nuri T. olduğu tespit edildi. Nuri T., yakınlardaki bir parkta suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, eşi ile birlikteliği olduğunu düşündüğü için Kıvrak'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından Nuri T., adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.