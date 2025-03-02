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İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Bin 464 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Bin 464 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 176 tablet olmak üzere toplam 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli Y.Ç. tutuklandı.

İzmir'de zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 176 tablet olmak üzere 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucu, 176 tablet olmak üzere toplam 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili yakalanan şüpheli Y.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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