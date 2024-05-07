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İzmir'de zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 64 gözaltı

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İzmir'de, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik helikopter destekli polis operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

İzmir'de zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 64 gözaltı

İZMİR - İzmir'de, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik helikopter destekli polis operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polisi, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik kent merkezi ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde, helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 64 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Operasyon İzmir Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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