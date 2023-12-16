İzmir'de yürekleri ağza getiren görüntü: Bebek arabası yokuş aşağı böyle kaydı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yokuş aşağı kayan bebek arabası, kaldırıma çarparak durdu. Arabanın içerisindeki bebek, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yürekleri ağza getiren anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikiz çocukları olan anne arkadaşıyla sohbet ettiği esnada dalgınlıkla bebek arabasını bıraktı. Yokuş aşağı kayan bebek arabasının içerisinde bulunan çocuk arabayla birlikte savruldu. Kaldırıma çarparak duran arabanın içerisindeki bebek yola savrulurken, bebeğin kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Korku dolu anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, arabanın yokuş aşağı kaydığı, kaldırıma çarparak durduğu esnada bebeğin arabadan savrulduğu ve bir vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı.